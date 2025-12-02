Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 11:19

Транспорт

Столичный парк "Нагорная" стал полностью электробусным

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Парк "Нагорная" на юге Москвы начал обслуживать только экологичный транспорт на электротяге. Более 400 водителей там обеспечивают работу 24 электробусных маршрутов, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На подобных площадках проводится сервисное обслуживание электробусов, проверяется работоспособность их систем, осуществляются мойка, зарядка и подготовка машин к работе.

"Площадка "Нагорная" обслуживает маршруты в более чем 30 районах столицы. На них курсирует свыше 250 электробусов российского производства", – передает слова вице-мэра пресс-служба столичного Дептранса.

Накануне, 1 декабря, электробусы вышли на маршруты № 766 и 831. Они охватывают 17 станций рельсового каркаса и шесть районов Москвы. Запуск экологичных машин стал возможен после подключения зарядных станций около станции МЦК ЗИЛ.

"Новости дня": более 100 быстрых зарядок для электробусов оборудовали в Москве в 2025 году

Читайте также


транспортгород

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика