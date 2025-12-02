Столичный парк "Нагорная" стал полностью электробусным

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Парк "Нагорная" на юге Москвы начал обслуживать только экологичный транспорт на электротяге. Более 400 водителей там обеспечивают работу 24 электробусных маршрутов, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На подобных площадках проводится сервисное обслуживание электробусов, проверяется работоспособность их систем, осуществляются мойка, зарядка и подготовка машин к работе.

"Площадка "Нагорная" обслуживает маршруты в более чем 30 районах столицы. На них курсирует свыше 250 электробусов российского производства", – передает слова вице-мэра пресс-служба столичного Дептранса.

Накануне, 1 декабря, электробусы вышли на маршруты № 766 и 831. Они охватывают 17 станций рельсового каркаса и шесть районов Москвы. Запуск экологичных машин стал возможен после подключения зарядных станций около станции МЦК ЗИЛ.