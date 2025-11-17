Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли на маршруты № 470 и 661 в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, электробусы стали курсировать на маршрутах в 9 районах в ЗАО и ЮЗАО. Электробусы № 470 будут двигаться от остановки "Метро "Университет" до "Парк "Фили", а 661 – от "Метро "Университет" до "Улица Новаторов".

В Дептрансе подчеркнули, что добираться до социальных и культурных объектов станет еще удобнее. Заммэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что электробусы вышли на маршруты благодаря запуску ультрабыстрых зарядных станций, которые находятся рядом с инновационным кластером "Ломоносов".

По его словам, в двух округах по будням будут курсировать 13 машин, сеть электробусных маршрутов продолжит развиваться.

Ранее стало известно, что электробусы вышли на маршрут № 990. Они начали курсировать от улицы Академика Янгеля до станции МЦД-2 Красный Строитель. В будние дни маршрут будут обслуживать две машины. Ликсутов подчеркивал, что электробусы повышают комфорт и безопасность поездок пассажиров, а также способствуют сохранению окружающей среды.

