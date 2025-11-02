Новый электробусный маршрут запущен на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве электробусы вышли на маршрут № 990. Они будут курсировать от улицы Академика Янгеля до станции МЦД-2 Красный Строитель, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В будние дни маршрут будут обслуживать 2 машины, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, электробусы повышают комфорт и безопасность поездок пассажиров, а также способствуют сохранению окружающей среды.

Ранее в Зеленограде начал работу первый электробус с технологией ночной зарядки. Он будет тестироваться в течение полугода в разных погодных и дорожных условиях. По результатам испытаний будет рассмотрена возможность закупки такой техники для запуска на длинные маршруты, рассказывал Ликсутов.