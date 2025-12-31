Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 16:54

Архитектурно-художественная подсветка проработает в столице всю новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Архитектурно-художественная подсветка проработает в столице всю новогоднюю ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В праздничные дни переведем подсветку на особый режим работы – в зависимости от технической возможности она будет менять цвет или включать динамический сценарий", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, подсветка административных зданий по регламенту отключается в полночь, однако всю ночь они будут подсвечиваться с 31 декабря на 1 января, с 1 на 2, с 6 на 7, а также с 7 на 8 января. Аналогично проработает подсветка жилых домов, которую обычно отключают в 23:00.

Отмечается, что многие световые конструкции, которыми украшают столицу к празднику, горят круглые сутки. Они специально сделаны с энергосберегающим оборудованием на светодиодах, поэтому потребляют в десятки раз меньше электроэнергии. Кроме того, работать такие украшения могут при любой погоде.

Яркое освещение в столице не только дает жителям и гостям города ощущение безопасности, но и дарит праздничное настроение. Москва является одним из самых освещенных городов в мире – для ее подсветки используется свыше миллиона светильников.

Ранее сообщалось, что метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 1 января будут работать без перерыва, а Московские центральные диаметры (МЦД) – до 03:00. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

Собянин сообщал, что в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на метро, МЦК и наземном транспорте проезд будет бесплатным, а на МЦД – по действующим тарифам.

