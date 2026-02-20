Новая Зеландия расширила список санкций против России

Фото: depositphotos/exopixel

Правительство Новой Зеландии объявило о расширении санкционных ограничений в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

С 20 февраля вступает в силу обновленный санкционный список, в который были добавлены 23 физических лица, 13 компаний и 100 морских судов. Под новые ограничения попали руководители российской криптовалютной биржи Garantex, а также ряд граждан РФ, которых Веллингтон идентифицирует как сотрудников ГРУ.

Кроме того, в перечень включены трое представителей иранской компании Qods Aviation Industries, занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что ключевым экономическим изменением стало снижение предельной цены на сырую нефть российского происхождения. Потолок цен был снижен с 47,60 до 44,10 доллара за баррель.

В ведомстве добавили, что этот уровень соответствует ограничениям, ранее введенным странами Европейского союза.

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России в связи с конфликтом на Украине. В его указе отмечается, что украинский кризис все еще расценивается Вашингтоном угрозой национальной безопасности и внешней политике Штатов.