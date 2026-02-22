График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 06:28

Общество

Небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 22 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 22 февраля, составит от 1 до 3 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 1 до минус 6 градусов, в некоторых районах возможны осадки в виде снега.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду, местами порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршин рассказала, что весенняя погода придет в Московский регион на следующей неделе. В Подмосковье ожидается температура на 2–3 градуса выше климатической нормы.

При этом днем столбики термометров будут показывать от минус 4 до плюс 1 градуса, а ночью – от минус 2 до минус 7. Также временами прогнозируется небольшой снег или мокрый снег. На протяжении всего периода будет гололедица.

Высота сугробов в Москве превысила норму почти в 2 раза

