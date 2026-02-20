Температура воздуха в столице приблизится к нулю 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Температура воздуха в Москве днем в понедельник, 23 февраля, составит от 0 до минус 5 градусов, сообщил в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Также в праздничный день возможен небольшой мокрый снег.

По словам специалиста, в ближайшие дни в столицу придут западные теплые воздушные потоки из центральной Атлантики. Больших снегопадов не ожидается – в сутки будет выпадать не более 2–4 миллиметров осадков.

Температура днем в субботу, 21 февраля, составит от минус 5 до минус 3 градусов, в воскресенье, 22 февраля, – от минус 4 до минус 2. Ночью в Московской области местами будет до минус 14 градусов, в Москве – около минус 11. До среды, 25 февраля, ночные температуры будут колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов.

Ветер 20–22 февраля составит 6–11 метров в секунду, в воскресенье порывы могут достичь 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что начало марта в столице будет по-весеннему теплым – температура достигнет климатической нормы и иногда даже будет чуть выше. При этом снежные зимы в Москве сохранятся как минимум до 2050 года.