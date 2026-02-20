График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 14:15

Общество

Температура воздуха в столице приблизится к нулю 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Температура воздуха в Москве днем в понедельник, 23 февраля, составит от 0 до минус 5 градусов, сообщил в беседе с RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Также в праздничный день возможен небольшой мокрый снег.

По словам специалиста, в ближайшие дни в столицу придут западные теплые воздушные потоки из центральной Атлантики. Больших снегопадов не ожидается – в сутки будет выпадать не более 2–4 миллиметров осадков.

Температура днем в субботу, 21 февраля, составит от минус 5 до минус 3 градусов, в воскресенье, 22 февраля, – от минус 4 до минус 2. Ночью в Московской области местами будет до минус 14 градусов, в Москве – около минус 11. До среды, 25 февраля, ночные температуры будут колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов.

Ветер 20–22 февраля составит 6–11 метров в секунду, в воскресенье порывы могут достичь 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что начало марта в столице будет по-весеннему теплым – температура достигнет климатической нормы и иногда даже будет чуть выше. При этом снежные зимы в Москве сохранятся как минимум до 2050 года.

Температура в Москве остается ниже климатической нормы

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика