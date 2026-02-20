Четырнадцать рейсов отменены в московских аэропортах 20 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский 20 февраля отменены 14 рейсов, в том числе 3 иностранных авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-службе Росавиации.

При этом в период с 08:00 до 10:00 по московскому времени было обслужено 120 рейсов – 67 на вылет и 53 на прилет, несмотря на обильные осадки в регионе.

С начала суток воздушные гавани в общей сложности обеспечили выполнение 396 рейсов: 235 на вылет и 161 на прилет. По решению экипажа один самолет направлен на запасной аэродром.

Для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Проводятся регулярные очистки и обработка взлетно-посадочных полос реагентами для поддержания нормативного коэффициента сцепления и обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация предупреждала о возможных задержках рейсов в московских аэропортах. Это связано со снежным циклоном "Валли", который обрушился на Москву 19 февраля. За тот день в столичных аэропортах отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

К настоящему моменту циклон, который установил новый рекорд по осадкам в Москве, покинул столичный регион. 20 февраля погоду в столице определяет его южная окраина. Небо над регионом остается затянутым плотными облаками, местами может пройти снег, преимущественно небольшой.