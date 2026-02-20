График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 11:29

Транспорт

Четырнадцать рейсов отменены в московских аэропортах 20 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский 20 февраля отменены 14 рейсов, в том числе 3 иностранных авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-службе Росавиации.

При этом в период с 08:00 до 10:00 по московскому времени было обслужено 120 рейсов – 67 на вылет и 53 на прилет, несмотря на обильные осадки в регионе.

С начала суток воздушные гавани в общей сложности обеспечили выполнение 396 рейсов: 235 на вылет и 161 на прилет. По решению экипажа один самолет направлен на запасной аэродром.

Для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Проводятся регулярные очистки и обработка взлетно-посадочных полос реагентами для поддержания нормативного коэффициента сцепления и обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация предупреждала о возможных задержках рейсов в московских аэропортах. Это связано со снежным циклоном "Валли", который обрушился на Москву 19 февраля. За тот день в столичных аэропортах отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

К настоящему моменту циклон, который установил новый рекорд по осадкам в Москве, покинул столичный регион. 20 февраля погоду в столице определяет его южная окраина. Небо над регионом остается затянутым плотными облаками, местами может пройти снег, преимущественно небольшой.

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика