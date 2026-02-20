Движение трамваев может измениться из-за непогоды в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Локальные корректировки движения трамваев возможны из-за снегопада в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Департамент добавил, что в целях безопасности специалисты регулярно расчищают стрелочные переводы. Пассажиров призвали следить за объявлениями водителей наземного транспорта.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. В столичных аэропортах за день отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

К настоящему моменту циклон, который установил новый рекорд по осадкам в Москве, покинул столичный регион. В пятницу, 20 февраля, погоду в столице определяет его южная окраина. Из-за него небо над регионом останется затянутым плотными облаками, местами пройдет снег, преимущественно небольшой.

В комплексе городского хозяйства сообщили, что работы по уборке снега в столице будут вестись круглосуточно. Для этих целей было задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний, а на улицах – весь парк спецтехники.

Горожан призвали быть внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Также москвичей предупредили об увеличении длительности и стоимости поездок на такси из-за непогоды. На некоторых маршрутах поездки будут в 2–3 раза дольше

