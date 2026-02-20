График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 08:38

Город

Москвичей призвали быть внимательными и аккуратными на улице в снегопад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад в Москве сохранится 20 февраля, но будет менее интенсивным. В связи с этим москвичам следует оставаться предельно внимательными и аккуратными, а также отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в MAX.

Отмечается, что в ночные и ранние утренние часы специалисты выполнили сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения снега цикл работ повторяется.

Особое внимание уделяется расчистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, а также объектам социальной инфраструктуры.

Когда снегопад ослабнет, специалисты начнут очистку скатных крыш многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Участки проведения работ будут ограждены лентами и специальными барьерами.

"Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили", – говорится в сообщении.

Как рассказал в телеграм-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, циклон "Валли", который ранее установил новый рекорд по осадкам в Москве, уже покинул столичный регион.

В пятницу, 20 февраля, погоду в столице определяет южная окраина циклона, сместившегося к северу. Из-за него небо над регионом останется затянутым плотными облаками, местами пройдет снег, преимущественно небольшой.

Температура понизится: днем она окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы. В городе ожидается минус 6–8 градусов, по области – минус 5–10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже средних значений.

В субботу, 21 февраля, ночью местами возможен небольшой снег. Днем существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью составит минус 8–10 градусов, днем – минус 2–4 градуса.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. В столичных аэропортах отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

В комплексе городского хозяйства сообщали, что работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно. Отмечалось, что для этих целей было задействовано максимальное количество сотрудников не только коммунальных служб, но и инженерных компаний, а на улицах – весь парк спецтехники.

Температура составит до минус 7 градусов в Москве днем 20 февраля

