Счетчик просмотров для подписчиков каналов появился в MAX

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Счетчик просмотров для подписчиков каналов теперь доступен в мессенджере MAX. Пользователи могут видеть статистику публикаций, сообщила пресс-служба платформы.

"Ранее счетчик просмотров был доступен только авторам каналов. Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов в МАХ и отслеживать наиболее популярный контент", – уточняется в сообщении.

Счетчик просмотров появится у всех пользователей на протяжении суток. Для этого необходимо обновить приложение.

Новая функция располагается в нижней части публикаций. Иконка с цифрами означает число пользователей, увидевших пост.

Ранее лечащим врачам разрешили удаленно оценивать состояние пациентов и закрывать им больничные через мессенджер МАХ.

Теперь медработник может применять телемедицинские технологии с помощью национального мессенджера для оценки состояния здоровья пациента, включая экспертизу временной нетрудоспособности. Однако за врачом остается право назначения очного обследования, указали в Минздраве РФ.

