Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:22

Технологии

Возможность дистанционного закрытия больничного появилась в мессенджере МАХ

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Лечащим врачам разрешили удаленно оценивать состояние пациентов и закрывать им больничные через мессенджер МАХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава.

Согласно данным, медработник может применять телемедицинские технологии с помощью национального мессенджера для оценки состояния здоровья пациента, включая экспертизу временной нетрудоспособности.

"И в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности", – говорится в материале.

Однако за врачом остается право назначения очного обследования, обратили внимание в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что закрытие больничных листов с использованием телемедицинских технологий возможно при оформлении листка по уходу за больным членом семьи, а также в случае карантина и угрозы распространения опасных для окружающих заболеваний.

Немного ранее в МАХ появилось свидетельство пенсионера. Нововведение позволит гражданам старшего возраста проще получать скидки в магазинах.

Документ можно показать с помощью QR-кода на кассах самообслуживания. На сегодняшний день технология доступна в магазинах "Перекресток" и "Пятерочка", управляющая компания которых стала первым ретейлером, внедрившим данную систему. Ожидается, что в скором времени она также появится и в других торговых точках.

Читайте также


технологии

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика