Возможность дистанционного закрытия больничного появилась в мессенджере МАХ

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Лечащим врачам разрешили удаленно оценивать состояние пациентов и закрывать им больничные через мессенджер МАХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава.



Согласно данным, медработник может применять телемедицинские технологии с помощью национального мессенджера для оценки состояния здоровья пациента, включая экспертизу временной нетрудоспособности.

"И в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности", – говорится в материале.

Однако за врачом остается право назначения очного обследования, обратили внимание в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что закрытие больничных листов с использованием телемедицинских технологий возможно при оформлении листка по уходу за больным членом семьи, а также в случае карантина и угрозы распространения опасных для окружающих заболеваний.

Немного ранее в МАХ появилось свидетельство пенсионера. Нововведение позволит гражданам старшего возраста проще получать скидки в магазинах.

Документ можно показать с помощью QR-кода на кассах самообслуживания. На сегодняшний день технология доступна в магазинах "Перекресток" и "Пятерочка", управляющая компания которых стала первым ретейлером, внедрившим данную систему. Ожидается, что в скором времени она также появится и в других торговых точках.