Число пользователей мессенджера MAX достигло 80 млн

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Около 80 миллионов человек уже зарегистрировались в мессенджере MAX, сообщила пресс-служба платформы.

Кроме того, с момента запуска сервиса пользователи отправили суммарно 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков.

По данным исследовательской компании Mediascope, среднее число ежедневных пользователей MAX в середине декабря достигло 46,4 миллиона человек, что соответствует 37,7% населения России. По данным самой платформы, в декабре был зафиксирован рекордный суточный охват – 51 миллион пользователей.

Кроме того, в мессенджере зарегистрировано свыше 140 тысяч каналов – как госструктур, так и частных компаний, а также блогеров. Их аудитория составила около 45 миллионов подписчиков.

Ранее канал "Кремль Новости" в мессенджере МАХ стал первым, набравшим миллион подписчиков на платформе. В национальном мессенджере появился и личный блог Сергея Собянина. По словам мэра, канал станет еще одной "хорошей возможностью" рассказать москвичам о жизни столицы.

