29 декабря, 11:48

Россияне смогут подтверждать возраст через MAX при покупке алкоголя

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Россияне смогут подтверждать возраст через платформу MAX при покупке табака, алкоголя или энергетиков. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Документ вносит в ряд федеральных законов точечные изменения. Например, подтвердить возраст с помощью MAX можно будет также при покупке информационной продукции, реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Кроме того, закон вводит внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов и уточняет порядок регистрации доменных имен. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен. К исключениям относятся регистрации госорганов, органов местного самоуправления и прочего.

Ранее глава государства также подписал закон, согласно которому управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и фонды капитального ремонта должны будут общаться с жильцами домов через MAX.

В Госдуме подчеркивали, что это позволит решить основную проблему, из-за которой сложно поддерживать дистанционные общие собрания собственников жилья – идентификацию участников. В MAX администраторы чатов будут ответственно подходить к своей работе и начнут оперативно реагировать на запросы жильцов.

властьполитикаобщество

