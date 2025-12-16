Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 15:54

Политика

ГД приняла закон о домовых чатах в МAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере MAX.

Ожидается, что порядок взаимодействия установит Минстрой РФ. Также требования министерства нужно будет соблюдать в рамках оформления протокола решения общего собрания собственников помещений в жилом доме об избрании совета МКД.

Также Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приема услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, председатель совета МКД по решению общего собрания сможет осуществлять свои полномочия вместе с его членами.

"В сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией MAX", – рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Данный закон, по словам парламентария, позволит решить главную проблему, из-за которой сложно проводить дистанционные общие собрания собственников жилья – идентификацию участников. Кошелев считает, что другие мессенджеры недостаточно защищены и имеют риск утечек.

По словам депутата, в MAX администраторы чатов будут ответственно подходить к своей работе и станут оперативно реагировать на запросы жителей.

"Если люди увидят, что через домовой чат в MAX действительно можно решить свои проблемы, то доверие к такому каналу коммуникации и популярность чатов вырастет", – заключил он.

Ранее пользователи MAX получили возможность звонить и отправлять сообщения жителям девяти стран СНГ, включая не только Россию и Белоруссию, но и Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Это обновление позволяет поддерживать связь с близкими за границей миллионам пользователей.

Домовые чаты в России попросили перенести в MAX до конца года

Читайте также


политикаобществотехнологии

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика