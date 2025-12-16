ГД приняла закон о домовых чатах в МAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере MAX.

Ожидается, что порядок взаимодействия установит Минстрой РФ. Также требования министерства нужно будет соблюдать в рамках оформления протокола решения общего собрания собственников помещений в жилом доме об избрании совета МКД.

Также Минстрой установит порядок и сроки оформления актов приема услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, председатель совета МКД по решению общего собрания сможет осуществлять свои полномочия вместе с его членами.

"В сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией MAX", – рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.

Данный закон, по словам парламентария, позволит решить главную проблему, из-за которой сложно проводить дистанционные общие собрания собственников жилья – идентификацию участников. Кошелев считает, что другие мессенджеры недостаточно защищены и имеют риск утечек.

По словам депутата, в MAX администраторы чатов будут ответственно подходить к своей работе и станут оперативно реагировать на запросы жителей.

"Если люди увидят, что через домовой чат в MAX действительно можно решить свои проблемы, то доверие к такому каналу коммуникации и популярность чатов вырастет", – заключил он.

Ранее пользователи MAX получили возможность звонить и отправлять сообщения жителям девяти стран СНГ, включая не только Россию и Белоруссию, но и Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Это обновление позволяет поддерживать связь с близкими за границей миллионам пользователей.

