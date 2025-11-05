В странах СНГ стали доступны звонки и сообщения в МАХ

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Отправлять сообщения и звонить в МАХ теперь могут жители девяти стран СНГ, рассказали в пресс-службе платформы.

Функция стала доступна не только в России и Белоруссии, но и в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Это обновление позволяет поддерживать связь с близкими за границей миллионам пользователей.

Для того чтобы общаться с пользователями из стран СНГ, необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. Если пользователи не находятся в списке контактов друг друга, один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.

В пресс-службе отметили, что добавление номера собеседника в списки контактов – необходимая мера, чтобы сохранять в МАХ безопасный и доверенный формат общения. Это позволит эффективно бороться с мошенниками, исключить спам-рассылки и обеспечить дополнительную защиту данных пользователя.

Чтобы пройти регистрацию в МАХ, нужно скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона, после чего ввести проверочный код из СМС и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Безопасность аккаунта можно усилить, используя двухфакторную аутентификацию.

Ранее стало известно, что МАХ преодолел отметку в 50 миллионов зарегистрированных пользователей. Среднесуточный охват аудитории превысил 19 миллионов человек. С момента запуска мессенджера было отправлено 3,7 миллиарда сообщений, совершено 842 миллиона звонков и записано более 25 миллионов видеокружков.

