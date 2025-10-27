Количество пользователей платформы MAX превысило 50 миллионов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Национальная платформа MAX преодолела отметку в 50 миллионов зарегистрированных пользователей, сообщила пресс-служба платформы.

Среднесуточный охват аудитории в октябре превысил 19 миллионов человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда суточный охват составил более 22,5 миллиона пользователей, заявили в MAX.

С момента запуска платформы пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, совершили 842 миллиона звонков и записали свыше 25 миллионов видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 миллиона.

В MAX насчитывается более 13 тысяч каналов. В пресс-службе подчеркнули, что среди новых авторов – певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец Илья Ушуллу и блогер-путешественник Максим Кудряшов.

Кроме того, в марте 2024 года компания VK запустила бета-версию платформы MAX. Она доступна в таких магазинах приложений, как App Store, RuStore и Google Play. Через платформу пользователи могут общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы объемом до 4 гигабайт.

Ранее сообщалось, что мессенджер МАХ начал блокировать неофициальные приложения, предоставляющие доступ к платформе. В пресс-службе компании объяснили, что "альтернативные клиенты" представляют угрозу для персональных данных пользователей и создают риски рассылки вредоносных файлов.