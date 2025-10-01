Мессенджер МАХ блокирует доступ через неофициальные версии приложения

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Мессенджер МАХ блокирует неофициальные приложения, которые открывают доступ к платформе, сообщили в пресс-службе сервиса.

В компании объяснили, что так называемые альтернативные клиенты представляют угрозу для персональных данных пользователей, а также дают злоумышленникам возможность отправлять от имени юзеров опасные и вредоносные файлы.

Центр безопасности МАХ оперативно блокирует доступ через такие платформы, что позволяет оградить владельцев аккаунтов от мошенников.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что официально мессенджер можно установить в любом онлайн-магазине приложений.

Ранее стало известно, что количество пользователей, которые зарегистрированы в МАХ, превысило 35 миллионов человек. Кроме того, в приложении совершается примерно 15 миллионов звонков ежедневно, за сентябрь этот показатель увеличился более чем в 100 раз.

