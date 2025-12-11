Прокуратура организовала проверку из-за ограничений в аэропортах столичного авиаузла

Фото: depositphotos/d.travnikov

Межрегиональная транспортная прокуратура столицы начала проверку в связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла, сообщила пресс-служба ведомства.

За утро 11 декабря в Домодедово было задержано 69 рейсов, в Шереметьево – 75 рейсов, а во Внуково – 94 рейса. После проведения проверок ведомство даст оценку обеспечению соблюдения прав пассажиров и качества оказания им услуг в период действия ограничений.

Также в прокуратуре подчеркнули, что при наличии вопросов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону +7 (916) 555-23-57.

Столичные аэропорты приостанавливали работу на фоне сообщений о ликвидации БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на четверг. Атака продолжилась и днем.

Надзорные мероприятия из-за задержек рейсов в Московском регионе организовала и Уральская транспортная прокуратура. Ведомство взяло под контроль соблюдение прав пассажиров, которые планировали вылет из Уральского транспортного региона.

