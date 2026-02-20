График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 13:07

Транспорт

Подмосковные остановки будут обслуживать по стандартам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительства Москвы и Московской области подписали соглашение о единых нормах содержания остановок городского транспорта, расположенных вблизи станций МЦД на территории Подмосковья. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

Теперь на остановках будут регулярно убирать граффити и снимать объявления, мыть стеклянные поверхности, металлические элементы конструкций и лавочки, чистить крыши и маршрутные указатели, обрабатывать нержавеющие элементы антикоррозийными средствами.

"По поручению Сергея Собянина в 2023 году мы передали в Подмосковье 200 современных остановочных павильонов, которые произвели на заводе СВАРЗ. Их установили рядом со станциями 4 линий МЦД", – напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что современные павильоны изготовлены из прочных материалов, что позволяет пассажирам, пользующимся маршрутами проекта "Москва – область", комфортно пересаживаться на МЦД и ожидать прибытия автобусов.

Ранее в столичном Дептрансе заявили, что на 14 магистралях Москвы заработает ночная "зеленая волна". Данное решение призвано обеспечить беспрепятственный проезд по магистралям, уменьшить время в пути и сделать поездки комфортнее. По словам Ликсутова, это поможет равномерно распределить поток транспорта и сократить число локальных заторов.

