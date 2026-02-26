В России зарегистрировали первого отечественного робота-хирурга

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России зарегистрирован отечественный аналог хирургического робота "да Винчи", он уже может поставляться в больницы для повышения скорости лечения пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи", – приводит ТАСС слова министра.

Мурашко добавил, что в первую очередь роботов начнут поставлять в больницы, где необходимо развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что ученые "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца, полностью выращенного из человеческих клеток. Для его работы планируется использовать миниатюрные изотопные батарейки, которые смогут запустить орган.

Владимир Путин во время выступления на Форуме будущих технологий поставил Москву в пример по внедрению цифровых платформ в медицине. Президент отметил, что бригада скорой помощи во время поездки на вызов способна просмотреть на экране всю историю болезни человека.