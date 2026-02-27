Форма поиска по сайту

27 февраля, 04:56

Общество
"Известия": ГОСТ на умные счетчики воды и тепла разработали в России

В России появился ГОСТ на умные счетчики

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Умные счетчики воды и тепла будут соответствовать в России единым требованиям. Первые ГОСТы для них утвердил Росстандарт, сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы ведомства.

Внедрение умных счетчиков в жилищном строительстве в России наряду с другими такими устройствами предполагается до 2030 года. Также были приняты стандарты, которые описывают меры по защите устройств и систем, в которые они интегрированы, от киберугроз.

ГОСТ для счетчиков и требования к киберзащите систем умного дома необходимы, чтобы такие приборы могли правильно работать и передавать показания в информационные системы УК и вышестоящие системы, рассказал председатель профильного техкомитета 194 "Кибер-физические системы" при Росстандарте Никита Уткин.

"Сейчас такие приборы зачастую просто бесполезны и используются как обычные из-за технических ограничений", – добавил он.

Эксперты также отмечают необходимость стандартов киберзащиты для умных счетчиков. Если каждый производитель будет действовать по собственным правилам или вовсе не обеспечивать защиту, то появятся риски взлома.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В ведомство поступили жалобы граждан о том, что УК навязывают им установку счетчиков холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя. В случае отказа начисления производятся по установленным региональным органом власти нормативам, а не по фактическому объему потребления ресурса.

ФАС проверит, почему УК навязывают россиянам конкретные виды счетчиков на воду

