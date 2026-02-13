Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 12:17

Город

Свыше 300 тысяч электросчетчиков заменены в жилых домах столицы в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 2025 год в жилых домах столицы заменили 340 тысяч электросчетчиков, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в столице продолжается централизованная замена приборов учета электроэнергии в жилых домах. Работы проводятся бесплатно – с 1 июля 2020 года обязанность по организации учета электроэнергии в многоквартирных домах возложена на Мосэнергосбыт.

Специалисты демонтируют устаревшие счетчики – с истекшим сроком поверки или вышедшие из строя. На смену им приходят современные многотарифные приборы, рассчитанные на 30 лет службы.

Вместе с тем монтируется оборудование, позволяющее в дальнейшем интегрировать счетчики в интеллектуальную систему учета. Это значит, что передавать показания жителям больше не придется – система будет делать это автоматически.

О дате замены жителей предупреждают заранее: объявления размещают на информационных стендах в подъездах и рядом с домами.

Ранее сообщалось, что в России с 1,5 до 3 увеличился повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, такое решение было принято для борьбы с мошенническими схемами.

Россиян могут лишить имущества за неуплату ЖКУ

Читайте также


городЖКХ

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика