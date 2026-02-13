Свыше 300 тысяч электросчетчиков заменены в жилых домах столицы в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 2025 год в жилых домах столицы заменили 340 тысяч электросчетчиков, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в столице продолжается централизованная замена приборов учета электроэнергии в жилых домах. Работы проводятся бесплатно – с 1 июля 2020 года обязанность по организации учета электроэнергии в многоквартирных домах возложена на Мосэнергосбыт.

Специалисты демонтируют устаревшие счетчики – с истекшим сроком поверки или вышедшие из строя. На смену им приходят современные многотарифные приборы, рассчитанные на 30 лет службы.

Вместе с тем монтируется оборудование, позволяющее в дальнейшем интегрировать счетчики в интеллектуальную систему учета. Это значит, что передавать показания жителям больше не придется – система будет делать это автоматически.

О дате замены жителей предупреждают заранее: объявления размещают на информационных стендах в подъездах и рядом с домами.

Ранее сообщалось, что в России с 1,5 до 3 увеличился повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, такое решение было принято для борьбы с мошенническими схемами.

