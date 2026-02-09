В Госдуме предложили ужесточить штрафы в сфере ЖКХ

Фото: Москва 24/Анна Селина

Административную ответственность для руководителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций следует ужесточить. Такую инициативу в интервью РИА Новости озвучил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Идея предполагает увеличение штрафов за перебои с электричеством, теплом или водой, а также за нарушение правил содержания жилых домов.

Депутат подчеркнул, что сейчас штрафы для должностных лиц в этой сфере составляют от 5 до 10 тысяч рублей. По его мнению, эти суммы недостаточны для воздействия. Он предложил поднять их до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч.

Кошелев отметил, что жалобы на работу ЖКХ остаются одними из самых частых обращений граждан. Предлагаемые меры направлены на повышение персональной ответственности руководства и должны стимулировать более качественное предоставление услуг.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил изъять коммунальные сети у концессионеров и других частных лиц, а после передать их государству. По его мнению, благодаря национализации коммунальной инфраструктуры получится снизить тарифы на услуги ЖКХ.