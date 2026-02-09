ТАСС: главу отдела ЖКХ кабмина Татарстана задержали

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В Татарстане задержали начальника отдела ЖКХ и транспорта Фаиля Салихова по уголовному делу о посредничестве при передаче взятки, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным СМИ, он признал вину. Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, по делу задержан еще один предполагаемый соучастник.

Ранее в Сыктывкаре задержали начальника управления лесного хозяйства Минприроды Коми. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Также были задержаны взяткодатель и посредник. Против них завели дела о даче взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно.

Предварительно, в 2018–2023 годах чиновник, будучи главным лесничим Прилузского лесничества, действовал в интересах лесозаготовительной организации. Например, он содействовал ее руководителю в выделении участков, с нарушениями заключал договоры купли-продажи лесных насаждений.

