Матвиенко исключила введение запрета на аборты в России

Запрет на аборты не введут в России, поскольку государство не может запрещать то, что касается частной жизни. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в программе "60 минут" ИС "Вести".

Она указала, что выбор делается женщиной.

"Мы, церковь, общество, медики, безусловно, должны сделать все, чтобы отговорить от этого очень серьезного шага в жизни, о котором она потом всю жизнь может жалеть, сделать максимум возможного", – отметила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, при окончательном решении россиянки должны иметь на него право. Она призвала мужчин находиться рядом со своей любимой женщиной и брать на себя часть ответственности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте. Он назвал эту тему очень ответственным вопросом с точки зрения обсуждения. Однако Володин считает, что решение необходимо оставить за женщиной. По его словам, если она захочет, то посоветуется с близкими.

При этом в январе Минздрав России ужесточил требования к медицинским учреждениям, проводящим аборты. Проведение данной процедуры теперь возможно только в учреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит врач – анестезиолог-реаниматолог.

