01 июня, 09:22

Экономика

Кабмин РФ ввел запрет на экспорт авиакеросина до 30 ноября

Фото: ТАСС/AP/Martin Meissner

Российское правительство ввело запрет на вывоз из страны авиакеросина до 30 ноября 2026 года включительно. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Правительство продолжает работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом", – указали в правительстве.

Целью такого решения стала необходимость обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке. При этом ограничения также распространяются на топливо для реактивных двигателей, купленное на биржевых торгах.

Исключением из правил станет топливо в емкостях, которые используются воздушными судами в пути, поставки в рамках межправительственных соглашений, а также партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу временного ограничения.

Ранее Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ), в это же время бессрочно разрешив импортировать в страну дизель и керосин, произведенный из российской нефти в третьих странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что решение Лондона показывает его прагматизм.

