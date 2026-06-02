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02 июня, 03:48

Технологии

Владельцы iPhone могут остаться без 5G в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владельцы смартфонов iPhone в России могут остаться без сотовой связи 5G, запуск которой возможен уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на опрошенных специалистов.

Технически iPhone может поддерживать частоты, на которых в России планируется разворачивать сети пятого поколения, однако компания Apple блокирует доступ к ним.

По словам экспертов, корпорация жестко контролирует применение в iPhone тех или иных функций, в том числе сотовой связи. Операторы должны предоставлять Apple доказательства того, что 5G или другой стандарт будут работать на iPhone корректно. Однако после ухода Apple с российского рынка взаимодействие компании с отечественными операторами практически прекратилось.

Так как все iPhone попадают в Россию без ведома Apple, их настройки могут не подходить для работы в российских сетях, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. Он предположил, что для активации функции 5G владельцам iPhone нужно будет вручную прописать операторские настройки.

Ранее сообщалось, что научно-технологическая основа для введения нового стандарта связи 6G может появиться в России в 2030–2032 годах. Правительство ведет активную работу в этом направлении.

На разработку технологии Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей. Фундамент для новых сетей разрабатывают "Сколтех" и НИЦ Телеком. Пилотные зоны могут быть введены уже в 2028 году.

В России планируют запустить сети 5G в 2026 году

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