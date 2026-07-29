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29 июля, 10:12

Политика

Зеленский признал отсутствие конкретных планов по возвращению Крыма

Фото: ТАСС/EPA/POOL/TERESA SUAREZ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Соединенные Штаты заявил, что у украинской стороны нет конкретных планов по возвращению Крыма. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу Fox News.

"К сожалению, нет", – подчеркнул Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России, которая началась с госпереворота на Украине. По его словам, именно это вынудило Москву взять под защиту жителей Крыма, а позже начать СВО.

При этом зарубежные СМИ еще в 2025 году сообщали, что США могут признать Крым, Донбасс и другие освобожденные территории за Россией для достижения мира на Украине. В свою очередь, Европарламент принял резолюцию, согласно которой Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области никогда не будут признаны европейскими странами.

Позднее стало известно, что попытка Киева оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими территориями в суде в Гааге провалилась. РФ победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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