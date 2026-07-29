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29 июля, 09:22

Происшествия

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области выросло до 21 человека

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

Число пострадавших при атаке ВСУ на рейсовый автобус в Шебекине Белгородской области выросло до 21 человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Согласно данным, 15 пострадавшим потребовалась госпитализация. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии.

В Белгородской области 28 июля дрон ВСУ нанес удар по рейсовому автобусу в Шебекине. Изначально сообщалось, что в ходе атаки пострадали 19 человек. По факту случившегося заведено уголовное дело.

В тот же день под удар украинских сил попал пассажирский автобус в Горловке. Ранения получили 5 человек, возбуждено дело о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила атаки, призвала международные структуры дать оценку действиям ВСУ и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

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