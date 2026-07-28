Пять человек ранены в Горловке из-за атаки БПЛА на пассажирский автобус

Фото: MAX/"Приходько РИК"

Пять человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Горловке. Об этом рассказал глава города Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден пассажирский автобус", – написал он в MAX.

По его словам, люди получили ранения различной степени тяжести. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее также был атакован рейсовый автобус в городе Шебекине Белгородской области, в результате чего пострадали 19 мирных жителей. Врио губернатора Александр Шуваев уточнял, что 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их направят в больницы Москвы.

Кроме того, в результате украинских атак там были повреждены автобус, грузовой автомобиль, а также осколками посечена легковушка.