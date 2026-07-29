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29 июля, 09:57

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NYT: Иран планировал символический удар по порту Украины

Иран планировал символический удар по порту Украины

Фото: depositphotos/lkpro​

Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию газеты The New York Times (NYT).

По словам неназванных иранских и западных чиновников, Тегеран собирался использовать баллистическую ракету. Целью мог стать один из черноморских портов Украины. Удар должен был быть символическим и нанести сравнительно небольшой ущерб.

Однако это означало бы резкую эскалацию конфликта и могло привести к его дальнейшему расширению, говорится в материале. В итоге дипломатические усилия позволили снизить напряженность и предотвратить реализацию этих планов.

Украинские военные атаковали иранское торговое судно в Каспийском море утром 25 июля. В результате погиб один моряк, а еще один получил ранения. МИД Ирана решительно осудил произошедшее. В местном парламенте указывали, что Тегеран может дать военный ответ на нападение Украины.

При этом глава МИД Ирана призвал Киев возместить ущерб после удара по судну. Он указывал, что Тегеран не стремится к эскалации, но любая атака на граждан или интересы государства неприемлема.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посчитал, что украинский лидер Владимир Зеленский намеренно создает информационные поводы об угрозах со стороны Ирана, чтобы получить новые финансовые вливания от стран Европы.

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