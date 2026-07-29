Адвокат Жеребенков: Дурову грозит пожизненный срок в случае установления вины

Фото: РИА Новости/Евгений Полойко

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в случае установления вины грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил в беседе с ТАСС адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, статья о содействии террористической деятельности является очень серьезной. Также во время расследования Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям УК РФ.

Кроме того, основателя Telegram могут заочно арестовать на территории России. Как отметил адвокат, это общая процедура, необходимая для экстрадиции.

Он пояснил, что сначала российский суд заочно арестовывает человека, а затем правоохранители начинают добиваться его экстрадиции, в том числе по линии Интерпола.

О том, что Дуров объявляется в международный розыск, стало известно 29 июля. Ему было предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества. Уточнялось, что последствиями этого стали многочисленные человеческие жертвы, а также многомиллиардный материальный ущерб.