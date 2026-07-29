Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 09:15

Происшествия

Более 900 кг камчатского краба без маркировки изъяли в Подмосковье

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Более 900 килограммов камчатского краба без специальной маркировки стоимостью свыше 21 миллиона рублей изъяли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с московскими коллегами и при участии Пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, в цехе в Долгопрудном перерабатывали камчатского краба, продукция не имела предусмотренной законом маркировки. В дальнейшем нелегальный товар сбывали в ресторанах и кафе Москвы.

В производственных и складских помещениях Московского региона прошли обыски. Изъятую продукцию передали на ответственное хранение представителям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства для проведения экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Смоленской области уничтожили крупную партию свежесрезанных роз из Армении. Цветы перевозили в грузовике под управлением гражданина Белоруссии. Машина следовала из Минской области в Москву. В сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки.

Читайте также


происшествия

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика