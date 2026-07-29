Более 900 кг камчатского краба без маркировки изъяли в Подмосковье

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Более 900 килограммов камчатского краба без специальной маркировки стоимостью свыше 21 миллиона рублей изъяли сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с московскими коллегами и при участии Пограничной службы ФСБ России. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, в цехе в Долгопрудном перерабатывали камчатского краба, продукция не имела предусмотренной законом маркировки. В дальнейшем нелегальный товар сбывали в ресторанах и кафе Москвы.

В производственных и складских помещениях Московского региона прошли обыски. Изъятую продукцию передали на ответственное хранение представителям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства для проведения экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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