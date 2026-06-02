Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:22

Политика
Главная / Новости /

HS: Украина в мае по ошибке отправила БПЛА со взрывчаткой в сторону Финляндии

Украина по ошибке направила дроны со взрывчаткой в сторону Финляндии

Фото: 123RF/aapsky

Украина по ошибке направила боевые беспилотники в сторону Финляндии в середине мая. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Утром 15 мая работа аэропорта Хельсинки была временно приостановлена из-за беспилотной опасности. Власти Финляндии получили сообщение о появлении дронов в воздушном пространстве страны. Спустя некоторое время власти заявили, что угрозы больше нет.

По данным журналистов, украинская сторона сама предупредила Финляндию о том, что по ошибке запустила беспилотники в их сторону. При этом уточняется, что дроны несли взрывчатку.

Еще один дрон был обнаружен на границе Финляндии с Россией в районе Виролахти 3 мая. Тогда финский премьер Петтери Орпо выразил недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него беспилотников.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика