HS: Украина в мае по ошибке отправила БПЛА со взрывчаткой в сторону Финляндии

Украина по ошибке направила боевые беспилотники в сторону Финляндии в середине мая. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Утром 15 мая работа аэропорта Хельсинки была временно приостановлена из-за беспилотной опасности. Власти Финляндии получили сообщение о появлении дронов в воздушном пространстве страны. Спустя некоторое время власти заявили, что угрозы больше нет.

По данным журналистов, украинская сторона сама предупредила Финляндию о том, что по ошибке запустила беспилотники в их сторону. При этом уточняется, что дроны несли взрывчатку.

Еще один дрон был обнаружен на границе Финляндии с Россией в районе Виролахти 3 мая. Тогда финский премьер Петтери Орпо выразил недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него беспилотников.