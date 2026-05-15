Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 20:08

Политика
Главная / Новости /

Профессор Малинен: Финляндия должна разорвать связи с Украиной из-за дрона ВСУ

В Финляндии призвали к разрыву связи с Украиной из-за инцидента с дроном ВСУ

Фото: depositphotos/dnaumoid​

Финляндия должна разорвать связи с Украиной после первого взрыва дрона ВСУ на территории страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом сообщает News.ru.

С этими словами он обратился к премьеру Финляндии Петтери Орпо.

"Прекратите отправлять деньги и помощь, иначе полностью коррумпированный киевский режим станет нашим врагом", – подчеркнул Малинен.

Ранее сообщалось, что из-за появления дронов в воздушном пространстве Финляндии в пятницу, 15 мая, работа аэропорта Хельсинки была временно приостановлена. После закрытия воздушного пространства некоторые рейсы в аэропорту были отменены или перенесены.

Кроме того, дрон был обнаружен на границе Финляндии с Россией в районе Виролахти. Инцидент произошел 3 мая. Орпо выражал недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него беспилотников.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика