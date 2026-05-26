26 мая, 13:15

Политика

Генерал-майор полиции Алексей Макаров стал новым замминистра внутренних дел России

Фото: 77.мвд.рф

Генерал-майор полиции Алексей Макаров стал новым заместителем министра внутренних дел России. Его представил личному составу глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем канале в МАХ.

Решение о назначении было принято Владимиром Путиным. Этим же указом глава государства возложил обязанности замминистра обороны на генерал-полковника Виталия Шулика, освободив его от аналогичной должности в МВД.

Макаров окончил Ленинградское высшее инженерно-строительное училище и служил в Вооруженных силах РФ. В МВД он пришел в 1993 году, устроившись работать инспектором ГАИ на спецтрассе ГУВД Москвы. С 1999-го генерал служил в Главном управлении ГИБДД.

С 2017 года Макаров занимался вопросами материально-технического обеспечения московского гарнизона полиции, а последние 4 года был заместителем начальника главка по тылу.

Ранее российский лидер подписал документ о назначении Дмитрия Щербинина на должность замминистра обороны РФ. Пост он занял с 1 апреля. Щербинин будет ответственен за департамент информационных систем оборонного ведомства.

До этого Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

политикабезопасность

