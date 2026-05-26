26 мая, 13:23

Общество

Акция "108 добрых дел" пройдет в столице по инициативе Героя России Романа Романенко

Фото: Ника Ерохова

Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко объявил о старте акции "108 добрых дел". В рамках проекта неравнодушные жители поставили перед собой цель до конца августа принять участие в 108 добровольческих мероприятиях или провести их и рассказать о своей волонтерской деятельности в социальной сети.

"Волонтерской деятельностью начинает интересоваться все больше москвичей: только за прошлый год к ней присоединилось более 180 тысяч человек. Проект "108 добрых дел" позволит жителям рассказать о действующих в городе добровольческих сообществах и собственным примером показать, что внести вклад в общее дело по силам каждому. Рассказать можно о самых разных проектах, будь то проведение субботника или участие в гуманитарных акциях по сбору помощи для участников СВО и жителей исторических регионов страны. Я тоже присоединюсь к акции. Уверен, вместе с неравнодушными жителями мы сможем объединить много новых активистов вокруг акции", – отметил Романенко.

Как рассказал Герой России, количество добрых дел, которые планируют выполнить в рамках проекта, отсылает к 108 минутам полета в космос Юрия Гагарина.

Участниками эстафеты могут стать все желающие: волонтеры, члены молодежных движений, студенты, школьники и взрослые. Каждый сам выбирает себе подходящий формат волонтерской деятельности.

После участия в волонтерской акции или ее организации необходимо рассказать об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хэштегами #108_добрых_дел и #Равнение_на_героя. Возможный формат: видеоотчет или коллаж фотографий "До/После".

Подсчет публикаций будут вести волонтеры. Лучшие видеоотчеты о "добрых делах" Романенко разместит в своих соцсетях. Итоги акции подведут в конце лета на мероприятии, которое объединит представителей добровольческих объединений Москвы. Тогда же наградят самых активных участников проекта.

О запуске акции депутат объявил на встрече с активистами объединения "Золотые руки Ангела" в Центральном Чертанове. С февраля 2022 года волонтеры проекта занимаются производством предметов первой необходимости для участников СВО на передовой, а также оказывают поддержку бойцам, находящимся на восстановлении в госпиталях.

Как подчеркнул Герой России, добровольческие объединения есть в каждом округе столицы, в их деятельности активно участвуют жители разных возрастов. Около 70% волонтеров Москвы – студенты и работающая молодежь. Для горожан старшего поколения работает региональный центр "Молоды душой", который объединил свыше 54 тысяч человек.

Ранее добровольцы общественного движения "Садовники – Донбассу", действующего в ЮАО, подготовили очередную партию гуманитарной помощи для полевых госпиталей в зоне проведения СВО. Общий вес груза составил около трех тонн.

Данная организация была создана в конце 2022 года, а в 2024 году в районе Нагатино-Садовники открылись волонтерские мастерские "Нагатинские тыловички" и "Рукодельницы Анисии", в которых изготавливают маскировочные сети, тактические костюмы и прочие вещи для бойцов. Сегодня такие пункты работают уже в нескольких районах юга Москвы.

