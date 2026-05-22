22 мая, 07:54

Активисты движения "Садовники — Донбассу" отправили гумпомощь в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы

Добровольцы общественного движения "Садовники – Донбассу", действующего в Южном административном округе Москвы, подготовили очередную партию гуманитарной помощи для полевых госпиталей в зоне проведения СВО. Общий вес груза составил около трех тонн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Данная организация была создана в конце 2022 года, а в 2024 году в районе Нагатино-Садовники открылись волонтерские мастерские "Нагатинские тыловички" и "Рукодельницы Анисии", в которых изготавливают маскировочные сети, тактические костюмы и прочие вещи для бойцов. Сегодня такие пункты работают уже в нескольких районах юга Москвы.

Движение "Садовники – Донбассу" включает в себя ветеранские организации из пяти районов ЮАО, многодетные семьи, общественных советников, муниципальных депутатов, храмы, образовательные и медицинские учреждения, а также еще более 20 организаций.

Молодые активисты регулярно участвуют в гуманитарных миссиях движения, рассказал председатель Молодежной палаты района Нагатино-Садовники Михаил Фролов.

"Мы организовали несколько мастер-классов, например, по изготовлению окопных свечей, помогли в сортировке и отправке гуманитарных грузов, провели акцию "Письмо солдату". Участники молодежной палаты регулярно сами сопровождают гуманитарные конвои", – добавил он.

За время работы движения волонтеры доставили порядка 40 партий гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую и Курскую области. Это около 60 тонн помощи: продовольственные товары, лекарства, техника. Добровольцы также изготовили более 500 маскировочных сетей и 600 ортопедических подушек для госпиталей.

По инициативе волонтеров в 2024 году в управе района на улице Академика Миллионщикова открылось выставочное пространство "Муzей силы, веры, отваги", где представлены предметы, привезенные из зоны СВО. Посетители могут узнать о быте бойцов и написать им письма поддержки. Музей стал также площадкой для встреч, патриотических мероприятий и просветительской работы.

Пункт сбора гуманитарной помощи "Садовники – Донбассу" находится по адресу: улица Академика Миллионщикова, дом 37. Любой желающий может принести туда гуманитарную помощь с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Активисты также могут рассказать, как стать частью сообщества.

Ранее сообщалось, что волонтерский штаб "Сила в своих" из Северного Медведкова готов направить в зону СВО около 1,5 тонны гуманитарной помощи для участников спецоперации. В сборе участвуют как местные жители и активисты, так и депутаты муниципального округа.

Гуманитарный груз предполагается направить в июне. В настоящий момент волонтеры доукомплектовывают партию продуктами длительного хранения, одеждой и предметами личной гигиены.

