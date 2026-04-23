Собянин: в школах и колледжах Москвы открыто 175 музеев, посвященных СВО

В школах и колледжах Москвы открыто 175 музеев, посвященных СВО, рассказал Сергей Собянин в своем канале МАХ.

Мэр отметил, что в них представлено больше 250 музейных объектов, например, артефактов с мест боевых действий, личных вещей бойцов и инсталляций.

"Это помогает юным москвичам лучше узнавать современную историю Родины и ее героев. Такие патриотические мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети", – подчеркнул Собянин.

Первый в России школьный музей, посвященный СВО, был создан в 2023 году в школе № 1164. Экспозиция называется "Донбасс. Возвращение". Позже музею присвоили имя Александра Чуфистова, бывшего директора столичной школы № 1794, который отправился на СВО добровольцем и погиб при выполнении боевой задачи. Его посмертно наградили орденом Мужества, медалями "За храбрость" и "За воинскую доблесть".

Кроме того, музей "За правду!" в школе № 1517 рассказывает о боевом пути 1429-го гвардейского мотострелкового полка. В прошлом году он стал лучшим музеем в России среди подобных.

В школе № 1409 рядом с музеем создана аллея с фотографиями бойцов и бюст Героя России Андрея Рябцева. Он был командиром мотострелковой роты и погиб под Авдеевкой в ДНР, спасая своих товарищей.

Также экспозиции находятся в Московском образовательном комплексе имени Виктора Талалихина, колледже автоматизации и информационных технологий № 20, Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука и Первом московском образовательном комплексе.

Всего в школах и колледжах Москвы открыто более 1,1 тысячи музеев, из них больше 600 посвящены СВО и Великой Отечественной войне.

Ранее Собянин поблагодарил москвичей, которые оказывают помощь участникам СВО. Мэр подчеркнул, что тысячи жителей столицы защищают родину на передовой, охраняют небо над городом, помогают населению пострадавших регионов и производят продукцию для российской армии. При этом власти столицы тоже не отступают от стратегических целей развития города, постоянно идут вперед и ставят перед собой амбициозные цели.

