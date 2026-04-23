Юрист Константин Чупырь: выигравшие в лотерею должны подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля

Дорогой подарок или выигрыш в лотерею становятся основанием для обязательной подачи декларации 3-НДФЛ за 2025 год до 30 апреля. Об этом Москве 24 рассказал налоговый юрист Константин Чупырь.

Он напомнил, что подавать такую декларацию должны, например, граждане, продавшие в прошлом году квартиру, дом или землю, которыми владели менее 5 лет.

"Хотя есть исключения, позволяющие не отчитываться уже после истечения трехлетнего периода. Это возможно, например, если имущество получено в порядке наследования либо приватизации", – добавил эксперт.

Также подать декларацию потребуется тем, кто сдавал в аренду квартиру, апартаменты или гараж не в качестве самозанятого, получая при этом деньги напрямую от жильца и без участия налогового агента.





Дорогие подарки в виде, например, недвижимости, машины, акций или доли в бизнесе тоже обязывают подать 3-НДФЛ. Но только при условии, что даритель не близкий родственник (супруг, родитель или ребенок). Также декларация необходима выигравшим в лотерею в пределах 15 тысяч рублей.

Обязанность подать декларацию ложится и на тех, кто получал доходы из-за границы, потому что, например, работал на иностранные компании, имел дивиденды от зарубежных акций, проценты по счетам или сдавал недвижимость в другой стране, пояснил юрист.

При этом важно помнить, что тех, кто предоставляет 3-НДФЛ ради вычетов за лечение, обучение, покупку квартиры и т. д., срок "до 30 апреля" не касается. Они могут подать данную декларацию в любое время, уточнил эксперт.

Для тех, кто был обязан отчитаться перед налоговой, но не сделал этого вовремя, включается механизм штрафов. В таком случае начислят 5% от неуплаченной суммы налога за каждый, даже неполный месяц просрочки.





Максимально имеют право оштрафовать на 30%, минимальный же порог составляет 1 тысячу рублей. Причем начисления могут быть, даже если сумма налога к уплате нулевая. Важен сам факт опоздания с подачей декларации.

Юрист также напомнил, что бывают случаи, когда налоговая присылает несправедливое требование из-за неверных расчетов или формальных ошибок. В этом случае первое, что нужно сделать, – подать жалобу в вышестоящий налоговый орган. Сделать это можно в течение года через личный кабинет на сайте ФНС или налоговую инспекцию по адресу проживания.

"В жалобе нужно указать номер и дату требования, почему оно незаконно и приложить доказательства: платежи, договоры, выписки", – отметил эксперт.

Если заявление отклонили, не удовлетворили, необходимо обращаться в суд. При этом важно учитывать, что подача жалобы не всегда автоматически останавливает списание денег. Пока идет спор, следует подать ходатайство о приостановлении взыскания или просить обеспечительные меры в суде в виде приостановки действий того или иного документа или налогового органа. Иначе можно выиграть дело, когда деньги уже списали, а потом заниматься их возвратом, предупредил Константин Чупырь.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин рассказал, как получить налоговый вычет за покупку жилья. Он напомнил, что правило распространяется как на готовую квартиру, так и на строящийся дом. Согласно законодательству, максимальная сумма расходов, с которой можно получить возврат, составляет 2 миллиона рублей на человека.

