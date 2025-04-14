Налоговый вычет 19,5 тыс руб за спорт можно получить при оплате НДФЛ

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Налоговый вычет в увеличенном размере 19,5 тысячи рублей за занятия спортом могут получить те россияне, которые уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает aif.ru, ссылаясь на телеграм-канал "Объясняем.РФ".

Причем максимальная сумма расходов на спорт, за которую можно получить компенсацию в текущем году, составляет 150 тысяч рублей, тогда как в 2024-м она была ограничена 120 тысячами рублей.

Еще одним важным фактором является наличие спортивной организации, где проходят занятия, в официальном перечне на сайте министерства спорта. Он включает в себя свыше 4,5 тысячи фитнес-клубов и спортивных секций по всей стране.

В 2024 году в налоговые органы поступило 307 тысяч заявлений на возврат НДФЛ за спортивные занятия, что оказалось на 70% больше, чем в 2023-м. При этом общая сумма возвращенных средств увеличилась с 5,5 миллиарда рублей в 2022 году до 8 миллиардов по состоянию на ноябрь 2024 года.

Вместе с тем в прошлом году упростили процедуру получения налогового вычета. Теперь подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.

Россиянам также напомнили о необходимости предоставить ряд деклараций за первый квартал 2025 года до 25 апреля. Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что отчетность по форме 3-НДФЛ за прошлый год физлица должны подать не позднее 30 апреля. В исключения входят случаи подачи декларации исключительно для получения налогового вычета.