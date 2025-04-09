ГД рассмотрит проект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

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Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении женщин с детьми от налога на доход (НДФЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СРЗП.

Проект предполагает освободить от НДФЛ женщин до 30 лет, если у них родился или был усыновлен первый ребенок. Доход женщины не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Также парламентарии предложили освободить от этого налога всех женщин, если у них родился или был усыновлен второй ребенок. В таком случае доход женщин не должен превышать МРОТ в 4 раза.



"Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране", – пояснил Миронов.

Ранее российский Минфин РФ подготовил поправки, которые предусматривают увеличение до 1 миллиона рублей размера необлагаемой налогом корпоративной выплаты при рождении ребенка. Изменения в налоговом кодексе, по версии ведомства, поспособствуют улучшению налоговых условий для семей с детьми.

В частности, у семей будет освобождение от уплаты НДФЛ и страховых взносов единовременных выплат, которые предоставляются работникам в течение первого года после рождения ребенка, усыновления или установления над ним опеки.

