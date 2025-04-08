В Госдуме поддержали идею создания реестра женатых

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Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею о создании реестра граждан, состоящих в браке. Об этом сообщает телеканал "360".

Политик оценил инициативу центра "Сорок сороков", призвавшего выяснять семейный статус новых знакомых через "Госуслуги".

"В целом это открытая информация. Можно будет получить не данные супруга или супруги, а сам факт, состоит ли человек в браке", – заявил депутат.

Также Милонов напомнил о предложении создать сервис знакомства с авторизацией через "Госуслуги". Двоеженцев, изменщиков и женщин с низкой социальной ответственностью такой сервис будет блокировать, пояснил политик.

Помимо этого, депутат предложил создать фильтр по задолженности по алиментам.

"Порядочные, нормальные люди, желающие найти вторую половинку, смогут безопасно находиться на таком сайте", – отметил Милонов.

Ранее в Госдуму обратились депутаты от фракции ЛДПР с предложением ввести налоговый вычет со свадьбы. Парламентарии считают, что такая идея может стать подспорьем для молодых пар к заключению браков.