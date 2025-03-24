Кабмин РФ утвердил стратегию реализации семейной и демографической политики

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Российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Стратегия нацелена на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепление здоровья семей и создание условий для развития детей. Ключевым механизмом реализации станет нацпроект "Семья".

Стратегия предполагает расширение практики использования гибкого графика, дистанционного и другого формата работы для беременных женщин и сотрудников с детьми, синхронизацию режимов работы детсадов с графиками работы родителей с помощью создания дежурных групп, поощрение успешных практик работодателей по поддержке работников в семейными обязанностями.

Кроме того, запланировано развитие комплексной программы по охране материнства и детства, сбережению здоровья детей и подростков. В рамках стратегии будет также продолжено проведение капремонта и дооснащение детских садов, повышение транспортной доступности детских образовательных учреждений, развитие общественных пространств для семейного отдыха, повышение качества условий отдыха и оздоровления детей.

Ранее депутат Городской думы Тарусы Калужской области Евгений Руденко призвал россиянок чаще носить мини-юбки для повышения рождаемости. По его мнению, у девушки, которая появляется в общественных местах в короткой юбке, выше шанс выйти замуж.

Это предложение раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он допустил, что высказывание Руденко могло быть связано с "приступом весеннего гормонального всплеска". Милонов уточнил, что мини-юбки не влияют на повышение рождаемости.