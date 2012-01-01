Депутат Вассерман: современные танцы не сформируют у школьников семейные качества

В Минпросвещения предложили вернуть в школы дискотеки для повышения рождаемости. Однако в Госдуме эту идею восприняли неоднозначно. Помогут ли танцы укрепить семейные ценности, разбиралась Москва 24.

Место для свиданий

В России необходимо вновь организовывать школьные дискотеки, так как у подростков нет условий для развития романтических отношений. Поэтому лишь 8% из них рассматривают возможность создать семью в возрасте от 18 до 21 года, убеждена директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

"У нас проходит специальная военная операция, (мы очень много проводим. – Прим. ред.) серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <...> Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" – отметила чиновница.





Наталья Агре директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Хорошо, что постепенно возвращается школьная форма, там, где мальчики одеты как мальчики, девочки – как девочки. Это очень важно, потому что даже внешний вид предполагает совершенно другого качества отношения между мальчиками и девочками.

При этом мониторинг ценностных ориентаций молодежи показал, что количество не планирующих вступать в брак школьников снизилось с 11 до 8%, а не желающих иметь детей – с 16 до 14%. По мнению Натальи Агре, решающее значение здесь имели "Разговоры о важном", передачи, духовно-нравственные книги и фильмы.

"Мы постараемся расставить еще больше акцентов, которые бы все-таки формировали правильные отношения между полами до того, как они вступают во взрослую жизнь. Мы сегодня много касались очень сложного вопроса, связанного с репродуктивными функциями, это все формируется в детстве", – обратила внимание директор департамента Минпросвещения.



Последние годы вопросы демографии находятся в центре внимания политических и общественных деятелей. Особую тревогу у них вызывает снижение рождаемости: на данный момент она почти достигла уровня 2000-х годов, когда этот показатель был одним из самых низких, сообщал ранее первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Для решения проблемы было предложено множество мер, в том числе радикальных и резонансных. Среди них – налог на бездетность по примеру СССР, к чему призывал экономист Алексей Зубец. Также с идеей начать в России "специальную демографическую операцию" выступала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.



"Романтика упирается в тяжесть рюкзаков"

Идея о возвращении школьных дискотек является не более чем предложением для рассмотрения – Минпросвещения еще не выработало единую позицию по этому поводу, заявил в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В целом же, по его мнению, использовать танцы для укрепления семейных ценностей полезно, поскольку так у молодежи будет возможность познакомиться поближе.

"Танцы – это проявление способности владеть телом, правильно двигаться. Но это далеко не единственное, что необходимо, ведь важны не только физические, но и психологические факторы", – пояснил депутат.





Анатолий Вассерман член комитета Госдумы по просвещению Нужно возрождать в школах работу кружков в прежнем объеме, увлекать учеников чем-то. Это сложно, затратно, поскольку такую работу учителей нужно будет оплачивать адекватным образом. Но должно быть максимальное разнообразие деятельности школьников, максимальный охват их интересов.

Кроме того, большинство современных танцевальных направлений не помогут молодым развить нужные для семейных отношений качества – взаимную поддержку и готовность принимать и оказывать помощь, отметил Вассерман. По его словам, эффективны с этой точки зрения лишь исполняемые в паре танго и вальс.

"Многие танцы, ставшие популярными за последние полвека, <...> исполняются фактически в одиночку. Ты действуешь без партнера и просто показываешь собственную ловкость. Насколько я могу судить, мода на это возникла одновременно с кризисом семейной жизни. Думаю, что он выразился, помимо прочего, и в моде на танцы, где взаимодействие между партнерами отсутствует", – подчеркнул парламентарий.



Другой важный нюанс – такие мероприятия нельзя "спускать по разнарядке", отметил в разговоре с RTVI зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи Виталий Милонов. В противном случае "согласованная романтическая дискотека по плану-графику" детьми восприниматься не будет.

Между тем нынешние сложности с построением любви между подростками депутат связал с избыточной учебной нагрузкой.



(нужно. – Прим. ред.) к ЕГЭ готовиться.

Виталий Милонов зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи Какие романтические отношения, когда мальчик девочку проводить не может из-за того, что у него в рюкзаке 20 килограммов книг лежит. Еще и рюкзак девочки, если он хочет показать себя джентльменом. <…> Поэтому романтика упирается в тяжесть огромную, несусветную рюкзаков. Да к тому же когда у них там по семь-восемь уроков, еще и шестидневка во многих школах сохраняется,к ЕГЭ готовиться.

А вот первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева восприняла инициативу Минпросвещения критически, посчитав ее излишним вмешательством в личную жизнь подростков.

"Давайте уже сразу устанавливать норматив по количеству младенцев в классе, так и быть, к выпускному. Или автоматом 200 баллов к ЕГЭ школьнице-маме. Это ирония, конечно", – сказала Горячева.

Депутат призвала не создавать для школьников "романтических контекстов" – они справляются с этим сами и вполне способны "организовать" первый поцелуй самостоятельно. Поэтому, по мнению Горячевой, главная задача взрослых – сделать так, чтобы любовные отношения молодежи были здоровыми и не "ломали" их жизни.

В свою очередь, директор одной из столичных школ, заслуженный учитель РФ Ирина Ильичева была удивлена предложением Натальи Агре. В разговоре с Москвой 24 она отметила, что дискотеки и сейчас проводятся в школах – возможно, какие-то из подобных мероприятий просто называют иначе.



