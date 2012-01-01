Депутат Вассерман: современные танцы не сформируют у школьников семейные качества

В Минпросвещения предложили вернуть в школы дискотеки для повышения рождаемости. Однако в Госдуме эту идею восприняли неоднозначно. Помогут ли танцы укрепить семейные ценности, разбиралась Москва 24.
Место для свиданий
В России необходимо вновь организовывать школьные дискотеки, так как у подростков нет условий для развития романтических отношений. Поэтому лишь 8% из них рассматривают возможность создать семью в возрасте от 18 до 21 года, убеждена директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.
"У нас проходит специальная военная операция, (мы очень много проводим. – Прим. ред.) серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <...> Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" – отметила чиновница.
При этом мониторинг ценностных ориентаций молодежи показал, что количество не планирующих вступать в брак школьников снизилось с 11 до 8%, а не желающих иметь детей – с 16 до 14%. По мнению Натальи Агре, решающее значение здесь имели "Разговоры о важном", передачи, духовно-нравственные книги и фильмы.
"Мы постараемся расставить еще больше акцентов, которые бы все-таки формировали правильные отношения между полами до того, как они вступают во взрослую жизнь. Мы сегодня много касались очень сложного вопроса, связанного с репродуктивными функциями, это все формируется в детстве", – обратила внимание директор департамента Минпросвещения.
Для решения проблемы было предложено множество мер, в том числе радикальных и резонансных. Среди них – налог на бездетность по примеру СССР, к чему призывал экономист Алексей Зубец. Также с идеей начать в России "специальную демографическую операцию" выступала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
"Романтика упирается в тяжесть рюкзаков"
Идея о возвращении школьных дискотек является не более чем предложением для рассмотрения – Минпросвещения еще не выработало единую позицию по этому поводу, заявил в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В целом же, по его мнению, использовать танцы для укрепления семейных ценностей полезно, поскольку так у молодежи будет возможность познакомиться поближе.
"Танцы – это проявление способности владеть телом, правильно двигаться. Но это далеко не единственное, что необходимо, ведь важны не только физические, но и психологические факторы", – пояснил депутат.
Кроме того, большинство современных танцевальных направлений не помогут молодым развить нужные для семейных отношений качества – взаимную поддержку и готовность принимать и оказывать помощь, отметил Вассерман. По его словам, эффективны с этой точки зрения лишь исполняемые в паре танго и вальс.
"Многие танцы, ставшие популярными за последние полвека, <...> исполняются фактически в одиночку. Ты действуешь без партнера и просто показываешь собственную ловкость. Насколько я могу судить, мода на это возникла одновременно с кризисом семейной жизни. Думаю, что он выразился, помимо прочего, и в моде на танцы, где взаимодействие между партнерами отсутствует", – подчеркнул парламентарий.
Другой важный нюанс – такие мероприятия нельзя "спускать по разнарядке", отметил в разговоре с RTVI зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи Виталий Милонов. В противном случае "согласованная романтическая дискотека по плану-графику" детьми восприниматься не будет.
Между тем нынешние сложности с построением любви между подростками депутат связал с избыточной учебной нагрузкой.
А вот первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева восприняла инициативу Минпросвещения критически, посчитав ее излишним вмешательством в личную жизнь подростков.
"Давайте уже сразу устанавливать норматив по количеству младенцев в классе, так и быть, к выпускному. Или автоматом 200 баллов к ЕГЭ школьнице-маме. Это ирония, конечно", – сказала Горячева.
Депутат призвала не создавать для школьников "романтических контекстов" – они справляются с этим сами и вполне способны "организовать" первый поцелуй самостоятельно. Поэтому, по мнению Горячевой, главная задача взрослых – сделать так, чтобы любовные отношения молодежи были здоровыми и не "ломали" их жизни.
В свою очередь, директор одной из столичных школ, заслуженный учитель РФ Ирина Ильичева была удивлена предложением Натальи Агре. В разговоре с Москвой 24 она отметила, что дискотеки и сейчас проводятся в школах – возможно, какие-то из подобных мероприятий просто называют иначе.