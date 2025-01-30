Минздрав РФ: абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года

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Абсолютное число рождений детей в РФ приблизилось к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю историю современной России, заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, которого цитирует "Интерфакс".

По его мнению, это происходит из-за того, что в стране становится меньше женщин детородного возраста. При этом, заметил Фисенко, в 2020-е годы суммарный коэффициент рождаемости был выше, чем в начале 2000-х.

Вместе с тем, ссылаясь на прогноз Росстата, замминистра подчеркнул, что в России ожидается увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами после 2027 года.

Данные Росстата также говорят о вероятном увеличении абсолютного числа рождений начиная с 2030-х годов, что приведет к тому, что в 2030–2040-е годы в России вырастет число женщин репродуктивного возраста.

В начале декабря 2024 года Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике, который возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Он будет разрабатывать предложения по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

Позднее глава РФ призвал обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости в 2025 году. Выполнить поручение до 1 июня должны будут правительство, Центробанк и исполнительные органы субъектов РФ.