В Госдуму внесут проект об использовании в рекламе образа многодетной семьи

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В Госдуму внесут законопроект, в соответствии с которым в некоторых случаях в рекламе будет необходимо использовать образ многодетной семьи. Подготовкой документа занимался глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

"В случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми", – сказано в проекте закона.

Депутат обратил внимание, что семья с тремя детьми должна стать нормой для России. При этом одним из наиболее эффективных способов создания позитивного образа многодетной семьи в социуме он назвал рекламу.

Парламентарий считает, что принятие данного закона положительно повлияет на динамику рождаемости в России, а также поспособствует укреплению семейных ценностей и росту "престижа многодетности в обществе". По словам Нилова, законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента после новогодних праздников.

В пояснительной записке к законопроекту также приведены данные, в соответствии с которыми в 2025 году в России родятся 1,153 миллиона человек. Однако уже в 2026 году эта цифра может снизиться до 1,143 миллиона человек.

Ранее в Госдуме предложили запретить показ детей в рекламе продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли. Автор инициативы сослался на данные Минздрава, согласно которым более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого.

Однако по мнению председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, введение подобного запрета не переломит ситуацию с ожирением подрастающего поколения. Парламентарий объяснил это тем, что ребенок зачастую перенимает пищевые привычки от родителей.