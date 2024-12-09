В РФ распространителей рекламы в Сети хотят обязать делать отчисления в бюджет

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Распространителей рекламы в интернете могут обязать отчислять в бюджет России 3% от квартальных доходов. Соответствующая инициатива представлена в поправке, получившей одобрение комитета Госдумы по информполитике.

"Обязательные отчисления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются в размере трех процентов от базы расчета обязательных отчислений, определяемой в соответствии с частью 3 настоящей статьи", – говорится в документе, опубликованном в электронной базе ГД.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на рост налоговых поступлений в бюджет России с начала 2024 года. По его данным, они составили около 46 триллионов рублей, что на 20% превышает прошлогодний показатель.

Между тем с 2010 года объем перечислений Москвы в федеральный бюджет вырос в пять раз. Как заявлял Сергей Собянин, за этот период бюджет Москвы увеличился в 3,5 раза. Глава города отметил, что налоговые отчисления столицы в федеральный бюджет составляют 3,5 триллиона рублей.

