Путин заявил о росте налоговых поступлений в бюджет РФ на 20%

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Налоговые поступления в бюджет России с начала года составили около 46 триллионов рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году, заявил Владимир Путин во время встречи с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

"Даниил Вячеславович, я посмотрел материалы. За 10 месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти <…> 46 триллионов рублей", – цитирует президента РФ ТАСС.

На слова Путина глава ФНС ответил утвердительно.

Между тем с 2010 года объем перечислений Москвы в федеральный бюджет вырос в пять раз. Как заявлял Сергей Собянин, за этот период бюджет Москвы увеличился в 3,5 раза. Глава города отметил, что налоговые отчисления столицы в федеральный бюджет составляют 3,5 триллиона рублей.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Доходы бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 триллиона рублей, в 2026 году – 41,84 триллиона, а в 2027 – 43,154 триллиона.

